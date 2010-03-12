Чотири загрози для свободи слова в Інтернеті

В Україні однією з головних загроз свободі слова в Інтернеті є держава.

Таку думку сьогодні, в день свободи слова в Інтернеті, кореспонденту УНІАН висловили в Інтернет-асоціації України (ІнАУ).

На думку ІнАУ, сьогодні в нашій країні основними загрозами свободі слова в Мережі є:

- періодичні спроби з боку держави закріпити на рівні законів і підзаконних актів фільтрацію контента, поставивши її в обов`язок провайдерів;

- суцільний моніторинг українського сегменту Інтернету;

- спроби ввести примусову реєстрацію Інтернет-ЗМІ;

- відсутність законодавчого врегулювання питання про надання громадянам повної і вичерпної інформації про діяльність державних органів.

Яскравою демонстрацією прагнення держави до тотального контролю над українським сегментом Інтернету, як вважають в ІнАУ, стала епопея із законопроектами №3271 (горезвісний «Закон 404») і №1340. Перший під приводом боротьби з дитячою порнографією фактично зобов`язував провайдерів стежити за своїми користувачами, а другий через неточності формулювань надавав можливості для зловживання владою з боку чиновників. Проте завдяки втручанню ІнАУ більшість норм «закону 404», що суперечать Конституції України, європейській практиці, а також здоровому глузду, були видалені, а законопроект 1340 взагалі відхилено.

Також в ІнАУ нагадали про спроби Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі (НЕК) ввести примусову реєстрацію Інтернет-ЗМІ. Такий крок аргументувався тим, що судам так легше буде карати «непристойні» сайти. Сьогодні НЕК готує новий законопроект, який передбачає тотальний контроль з боку комісії всіх видів продукції еротичного характеру (аудіо-, кіно-, відеопродукції тощо) і узаконює цензуру з боку НЕК, що суперечить статті 15 Конституції України.

Як вважають в ІнАУ, під виглядом боротьби з «порнографічними млинами» держава не займається тим, що дійсно необхідне для розвитку демократії в Україні. В першу чергу це впровадження технології «електронного уряду», що дозволить всім громадянам не лише відстежувати і брати участь в будь-яких законодавчих ініціативах держави, а й значно спростить роботу бюрократичної машини, що приведе до зменшення корупції й хабарництва в нашій країні.