Держкомісія пропонує фондовим біржам убезпечити ринок

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку запропонувала фондовим біржам укласти меморандум про коректну роботу на ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив минулого тижня журналістам член ДКЦПФР Микола БУРМАКА після наради з представниками українських фондових бірж.

За його словами, метою укладення такої угоди є забезпечити фондовий ринок від «необдуманих кроків», які могли негативно вплинути, в першу чергу, на роботу інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, банків тощо.

Як зазначив М.БУРМАКА, біржам, зокрема, запропоновано припиняти торги у разі появи цінової нестабільності, а також розраховувати біржовий курс цінних паперів лише під час здійснення за ними торгів.

За словами члена ДКЦПФР, всі зауваження як комісії, так і представників бірж планується доопрацювати і формалізувати в спільному меморандумі.