У Києві затримали «злодія в законі» на прізвисько «Годжа»

У Києві працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали «злодія в законі», відомого у кримінальних колах на прізвисько «Годжа», уродженця Азербайджану, громадянина Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за даними оперативників, цей «злодій в законі» раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння вбивства. На сьогодні правоохоронними органами Росії «Годжа» оголошений у міждержавний розшук за ст. 228 Кримінального кодексу РФ (незаконний обіг наркотиків). За оперативними даними, він є лідером організованої злочинної групи, що спеціалізується на викраденні людей з метою отримання викупу і контролює постачання важких наркотиків з Європи на територію Росії.

Встановлено, що «Годжа», переховуючись на території України, намагався активно впливати на криміногенні процеси у злочинному середовищі, зокрема, брав участь у «злодійських сходках», а також намагався призначати так званих «смотрящих» у великих містах та місцях позбавлення волі.

У подальшому оперативники з’ясували, що «Годжа» є «близьким зв’язком» одного із найвпливовіших кавказьких «злодіїв в законі» на прізвисько «Ровшан Ленкоранський», який у грудні 2009 року був екстрадований з України до Республіки Азербайджан із забороною в’їзду на територію України терміном на 5 років.

Затриманий перевіряється на причетність до скоєння злочинів на території України. Також вирішується питання щодо його екстрадиції у Росію.