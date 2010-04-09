Експерти представили проект «Автопортрет України 2010»

Київський Інститут проблем управління імені Горшеніна представив свій соціологічний проект «Автопортрет України 2010».

Як передає кореспондент УНІАН, директор Інституту Кость БОНДАРЕНКО, виступаючи на презентації, відзначив, що це третя річна соціологічна програма, що відображає ставлення українських громадян до гострих проблем сучасності.

Він розповів, що інститут протягом року проводив соціологічні дослідження. «Ми вибрали найцікавіше, що характеризує Україну, українців, їх погляди на ті чи інші питання сучасності», - підкреслив К.БОНДАРЕНКО.

За його словами, річні звіти інституту стали традиційними, оскільки існує потреба у продуктах такого роду - як в Україні, так і за її межами. За словами К.БОНДАРЕНКА, Інститут Горшеніна співпрацює з багатьма структурами Європейського Союзу, іноземними засобами масової інформації і аналітичними центрами.

«Наші дослідження викликають живий інтерес і резонанс у середовищі політиків, журналістів, представників бізнесу і місцевого самоврядування. Як і раніше, протягом 2009 року ми постійно цікавилися у українців - жителів міст і сіл, у студентів і пенсіонерів, тих, хто працює і служить, людей з різними доходами і світоглядом - їх думкою з того чи іншого приводу. Нас цікавило і ставлення до проблем геополітичного вибору, і способи виживання за умов економічної кризи, і механізми, якими громадяни керуються при виборі - політичному чи побутовому. Нас цікавила психологія наших громадян. Ми намагалися написати великий портрет того соціуму, який гордо іменується народом України», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Згідно з дослідженням, з року в рік зростає кількість українців, які з гордістю говорять про свою Батьківщину. Громадяни сприймають Україну як самодостатню, незалежну державу. При цьому українці чітко розділяють поняття «держава» і «влада». Ставлення до держави і української державності позитивне. Ставлення ж до органів державної влади та її представників, у більшості випадків, негативне. Українці вважають, що політики зосередилися на особистому збагаченні і загрузли у боротьбі за владу. Відображено в «Автопортреті» і погляди українців щодо зовнішньополітичних питань, економічної ситуації в країні, ставлення до влади і багато іншого.

К.БОНДАРЕНКО відзначив, що результати дослідження вселяють оптимізм. «Вони свідчать, що навіть у наш складний час, незважаючи на різні кризові явища, на різні соціальні катаклізми, більшість громадян України залишається оптимістами», - підкреслив директор інституту.

На його думку, ознайомлення з проектом Інституту Горшеніна дасть можливість зрозуміти, хто такі українці на початку XXI сторіччя, як вони думають, чому вони роблять той чи інший вибір, чого прагнуть.

К.БОНДАРЕНКО пообіцяв, що це не остання програма інституту, і роботу будуть продовжено в майбутньому.

Окрім соцдосліджень, у проекті також зібрано думки колишнього і нинішнього президентів щодо розвитку країни. Так, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що має чітке бачення того, яка зовнішньополітична стратегія сьогодні якнайбільше відповідає національним інтересам України. «Будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи і колишнього СРСР, Україна вибере таку зовнішню політику, яка дозволить нашій державі одержати максимальний результат від розвитку рівноправних і взаємовигідних відносин з Російською Федерацією, Європейським Союзом, США та іншими державами, які впливають на розвиток ситуації у світі», - відзначає в своєму коментарі для проекту В.ЯНУКОВИЧ.

Екс-міністр закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО, виступаючи на презентації, високо оцінив роботу Інституту Горшеніна. «Ви зробили правильний зріз українського суспільства, показали ставлення до різних процесів, які відбуваються у нашому суспільстві», - відзначив він. За його словами, це дослідження змушує замислитися над тим, «де ми, в якій країні ми живемо і яку країну ми повинні мати хоча б в найближчому майбутньому».

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ також дав високу оцінку роботі інституту. «Це дуже хороше і серйозне дослідження. І ми, вивчаючи вже не перший рік зрізи суспільства, можемо побачити не тільки те, що відбувається зараз, а й тенденції, які йдуть у суспільстві в майбутньому», - підкреслив депутат.

Погодилися з цими думками й інші політики, політологи, журналісти, що виступали на презентації проекту.

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