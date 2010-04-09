На останній угоді Нафтогазу з Газпромом виграють Росія і Європа?

Інформація про збільшення об`ємів імпорту російського природного газу у 2010 році з 33,7 до 36,5 млрд. куб. м без повідомлення про зменшення його ціни або неповна, або свідчить про погіршення умов контракту.

Про це у коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ.

«У контрактах від 19 січня 2009 року є, щонайменше, два критично небезпечних положення для України, які вимагають змін: несправедливо висока ціна на газ і дуже великі об`єми обов`язкового імпорту – 52 млрд. кубометрів на 2010–2019 рр. Друга вимога була частково відкоригована наприкінці 2009 року – об`єм імпорту на 2010 рік було скорочено до 27 млрд. кубометрів, що пом`якшувало фінансові проблеми НАК «Нафтогаз України» і, водночас, створювало загрозу зриву поставок і транзиту газу у наступний осінньо-зимовий період через критично малий запас його в ПСГ на кінець 2010 року: 11–16 млрд. за оптимального об`єму 20–24 млрд.», - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

З метою врегулювання ситуації з контрактами, на думку експерта, необхідно насамперед домогтися зниження до справедливої ціни на газ у 2010 році, наприклад, до 200–220 дол. США за 1000 куб. м, і оптимізувати об`єм обов`язкового імпорту на весь період. З урахуванням цього має бути переглянутий баланс газу на 2010 рік.

«Такі умови гарантували б надійність постачання, транзиту і збуту газу, а, отже, були б прийнятними для всіх сторін: України, європейських споживачів, транзитерів і РФ – постачальника», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що збільшення об`єму закупівлі газу до 36,5 млрд. куб. м без зниження ціни «безумовно, заспокоїло б європейських споживачів (за винятком українських)», оскільки при цьому збільшуються гарантії надійного отримання газу європейськими країнами. «Виграла б і російська сторона – одержавши на 3 млрд. дол. США більше прибутку. А Україна програла б, оскільки прогнозний дефіцит «Нафтогазу» на 2010 рік зріс би з 3,5 млрд. дол. США, за теперішніми оцінками, до 6,5 млрд. дол. Отже, навряд нинішні керівники галузі могли погодитися на такі односторонні невигідні зміни газових контрактів», - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня п.р. НАК "Нафтогаз України" і ЗАТ "Газпром" домовилися про збільшення об`єму закупівлі газу Україною у поточному році з 33,75 до 36,5 млрд. куб. м.

25 березня п.р. у Москві під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що ціна російського газу для України залежатиме також від об`ємів його закупівлі.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти:

- купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 року;

- про об`єми і умови транзиту природного газу територією України на період з 2009 до 2019 року.

24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в об`ємі 33,75 млрд. куб. м.