Азаров: просимо знизити ціну за газ на 4 млрд. доларів (допонено)

Україна планує знизити ціну на газ, який купує у "Газпрому", до рівня, що дозволить зменшити річну плату за нього на 4 млрд. доларів.

Про це 9 квітня в ефірі телеканалу "Інтер" заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Ми ні багато, ні мало просимо у них (у РФ - УНІАН): знизити ціну на 4 млрд. доларів на рік", - сказав він.

Прем`єр при цьому висловив надію, що в результаті переговорів Україні вдасться домовитися про зниження ціни. "Не в інтересах Росії занапастити економіку України. В інтересах Росії мати надійного, стабільного партнера, економіка якого розвивається", - відзначив він.

Крім того, М. АЗАРОВ підкреслив, що Україна налаштовані на якнайглибшу співпрацю з РФ, зокрема, в атомній сфері, оскільки за 10 років у країні необхідно побудувати 10 атомних блоків на АЕС. "Виникає запитання: а чи здатна Україна самостійно побудувати ці блоки? У нас є впевненість, що ми ці проблеми вирішимо, і вирішимо шляхом кооперації, в тому числі з Росією", - сказав М. АЗАРОВ.

Він зазначив, що в ході переговорів обговорюється розвиток кооперації в різних напрямках, ведеться пошук “компенсаторів” втрат Росії від зниження ціни на газ. "Я не спрощую проблему - питання надзвичайно важке", - додав М. АЗАРОВ.

При цьому він зауважив, що всі розмови про передачу Росії української газотранспортної системи мають спекулятивний характер. "Росії не потрібна наша ГТС. Вони зараз будують 2 обхідних маршрути, вони мають договір про транзит газу на 10 років, підписаний нашим урядом. У них - залізна договірна база з нами, плюс 2 газогони. Навіщо їм головний біль, пов`язаний із необхідністю модернізації ГТС? У модернізацію треба ж щороку вкладати великі гроші ", - заявив прем`єр.

На його думку, також для Росії не є привабливим такий «компенсатор» як можливість купити українські підприємства в обмін на зниження ціни на газ. Прем`єр відзначив, що Україна і не робила таких пропозицій РФ. "Ми не пропонуємо - по-перше, а по-друге, добре продає той, у кого на цей товар є попит. У нас немає особливого попиту. А ті підприємства, які можуть бути цікавими для Росії, цікаві для нас самих. Підприємство «Турбоатом»- воно, може, росіянам і цікаво, але воно нам самим потрібно", - заявив М. АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що Україна у ході переговорів гарантує Росії надійний транзит газу до Європи, участь у модернізації ГТС і збільшення прокачування газу через свою територію, а також намагається переконати РФ у відсутності необхідності будувати газопровід "Південний потік".

Разом з тим М. АЗАРОВ вважає, що для завершення переговорів і відновлення партнерських відносин між РФ і Україною може знадобитися кілька місяців.

«Думаю, що мине достатньо днів, можливо місяців, поки ми зуміємо знайти «компенсатори» і зуміємо встановити стабільні, надійні відносини, зуміємо повернути ту довіру, яка колись була між російським керівництвом і українським керівництвом», - сказав він.