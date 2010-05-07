У Києві полковник упав із третього поверху

З третього поверху Нацакадемії оборони випав 52-річний доцент кафедри Інституту Повітряних Сил полковник Юрій Шевченко. З переломами ребер і травмами грудної клітки його госпіталізували. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, повідомив «Сегодня» начальник відділу Департаменту преси ійінформації Міноборони Костянтин Саділов. За його словами, НП сталася у вівторок, коли в академії проводився День навколишнього середовища, і особовий склад залучали до госпробіт. Доцент сидів на підвіконні в одній з аудиторій. «Раптом задзвонив мобільник, — говорить Саділов, — Шевченко потягнувся за ним, мабуть, втратив рівновагу і випав із вікна». Зараз проводиться службове розслідування інциденту.

В академії кажуть, що полковникові нібито того дня було доручено... мити вікна. «В армії некомплект молодших офіцерів досягає 30%, — говорить майор Р. — Ось і доводиться ганяти полковників, як салаг».