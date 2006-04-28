Мистецька афіша на вихідні

«Нестерпна легкість» буденності не залишає нам іншого вибору, як тільки змусити кожен день зробити відмінним, унікальним і самоцінним. як у старій добрій стрічці Федеріко Феліні «Dolce Vita» (Солодке життя). Тому гранично важливо організувати власний уікенд таким чином, аби не виголошувати вкотре ціцеронівське «o temper o more», нарікаючи з приводу сучасності, а отримати максимальну насолоду від того моря інтелектуальних та культурних розваг, що вона нам пропонує.

Чим , власне, вдасться розпалити глядацьку цікавість на ці вихідні?

Театральні події

Бувають спектаклі, від яких стає нудно вже у перші 10 хвилин, та цей сценарій не спрацює у випадку явища подібного масштабу – гастролей Большого Драматичного театру ім. Товстоногова зі спектаклем «Квартет» . Місцем проведення стане Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, що на вул. Б.Хмельницекого, 5. Авторство Рональда Харвуна – творця численних п’єс та сценаріїв, лауреата Пуліцерівської премії. П’єса була написана на його улюблену тематику – мистецтво і люди мистецтва, володарі умів та кумири публіки. Події п’єси розгортаються в англійській провінції, де в будинку для престарілих доживають свій вік зірки оперної сцени. Тихе розмірене життя людей похилого віку дослівно вибухає при звістці про майбутню постановку опери Дж. Верді «Ріголетто». Кожен повертається ретроспективно у минуле, пригадуючи найдрібніші деталі і відкриваючи до тих пір незвідані таємниці свого життя.

Їхня прийдешня невдача така ж очевидна, як і втрата голосу, та протагоністи знайдуть в собі сили вийти на сцену аби востаннє виконати свій оперний квартет. Вони здійснюють втечу від сумної старості у світ божественної музики і там залишаються назавжди.

Спектакль відбудеться 29 та 30 квітня о 19.00

Наряду із зірками міжнаціонального масштабу у Києві триває Міжнародний фестиваль моноспектаклів «Відлуння». Це єдиний наразі в Україні театральний фестиваль, що спеціалізується виключно на постановках формату one-man-show за участі Польського театру, що привіз постановку "Ecce Homo" із Янушем Столярським у ролі Фрідріха Ніцше та Тірольського італійського театру із постановкою п’єси німецькою мовою «Кайтль повертається з війни». В рамках цього фестивалю в Театрі «Колесо», що на Андріївському узвозі, 8 йтиме постановка фантазії на поезію Беранже «Любити, палати і бути таким як раніше…». Датою проведення є 30 квітня в приміщенні театру «Колесо»

Контрастно немодерністською опісля Драматичного театру ім. Товстоногова у нашому альтернативному списку культурних подій на вихідні стане вистава під назвою «Польові дослідження з українського сексу» за однойменним романом Оксани Забужко, що відбуватиметься в рамках проекту театральної лабораторії Культурного центру ім. Леся Курбаса, що на Володимирівській 23В. Вистава почнеться о 19.00 29 квітня.

У цьому ж неформальному дусі 29 квітня о 19.00 у єдиному в Києві театрі імпровізацій «Чорний квадрат» відбудеться постановка спектаклю «10 хвилин до кінця світу» - така собі авангардна постановка питання про те, «чим би Ви займалися в останні 10 хвилин свого життя, про що б думали, чи можливо зберігати віру навіть тоді, коли немає об’єкту віри як такого». Ненова іронія з приводу суєтності нашого повсякденного життя і усвідомлення того, що є найголовнішим у ньому, коли життя вже майже не лишилось. Головні ролі виконуються Олександром Кириченком, Наталкою Степаненко, Русланом Іваненком.

Вистава відбудеться на сцені Київського Будинку Художника, що на Львівській площі.

29 числа цього місяця у межах проекту «Україна містична» в Центрі Сучасного Мистецтва «Дах», що на вул. Васильківській (Червоноармійській) 136 буде поставлена друга частина шекспірівського циклу «Річард ІІІ. Пролог». Режисер-постановник, сценограф – Владислав Троїцький, Виготовлення декорацій – Андрій Бовкун. Дійoві особи і виконавці:“Хор” –“ДахаБраха” етно-хаос гурт, Річард ІІІ - Дмитро Ярошенко, Леді Анна - Вікторія Литвиненко

Надзвичайно цілісний і гармонійно вибудуваний спектакль, одразу ж – наче осяяння – дивиться на одному подиху.

Проблеми й дилеми влади, межово актуальні зараз в Україні, загальнолюдські питання, у пошуку відповіді на які споконвіку перебуває людська душа, – життя і смерть, любов і ненависть, вірність і зрада – сплелися у спектаклі в єдиний гордіїв вузол. Чи можливо розплутати його? Відповідь повинен знайти для себе кожен особисто.

Початок о 19.00 та о 21.00. Для бажаючих відвідати ЦСМ ”Дах” потрібно записатись на виставу за телефонами 529-40-62, 8-067-235-94-06 або E-mail: zakaz@dax.com.ua

Репертуар, що його нам пропонують театри Києва на цьому не закінчується.

Київський державний академічний театр драми та комедії на Лівому березі приготував для свого відвідувача спробу розіграти історичну драму загадки вбивства Амадея Моцарта, але автори спектаклю висувають неочікуваний сценарій подій, в якому вікова легенда Сальєрі зазнає фіаско. Назва цього спектаклю на дві дії «Жіночі ігри» - а як же інакше, у будь якій всесвітньо відомій історії як і в гучному скандалі нічого іншого не лишається як “chercher la femme”. Спектакль відбудеться 29 квітня о 19.00.

Цього ж дня Київський державний театр юного глядача на Липках (вул. Липська, 15/17) відбудеться прем’єра комедії автора Лопе де Вега під назвою «Закохана витівниця» о 19.00. А на малій сцені Київського державного театру юного глядача на Липках пройде ще одна прем’єра під назвою «Я не кажу ні…» . Наступного дня цей же ж таки театр пропонує нам переглянути злегка етико-моралізаторську виставу про те, яким довгим буває шлях до любові. Герої вистави «Смак меду» у постановці Юрія Кочевенка за однойменною п’єсою Шейли Дулені шукають один одного в пітьмах власного нерозуміння тих скарбів, які весь час існують поруч з ними.

30 квітня до ареалу нашого вибору потрапила комедія Луїджі Піранделло «Трохи вина… або 70 градусів», представлена у шести новелах без антракту. Місцем постановки став Київський державний академічний театр драми та комедії на лівому березі, пр. Броварський, 25. Інсценування Д.Богомазова, виставу розігрують заслужений артист України Олександр Гетьманський, Віталій Линецький, Володимир Цивинський. Вистава відбудеться класично о 19.00.

Національний академічний театр ім. Івана Франка на цих вихідних пропонує нам гашеківського «Швейка». Запропонована версія є вільною інтепретацією роману Ярослава Гашека. Автори вистави, використавши основну сюжетну лінію, ведуть розмову про справжню чоловічу дружбу, про людяність і доброту - вічні категорії буття, що їх не в змозі знищити навіть лихоліття війни.

...Десь у сутінках Європи стоїть пам`ятник Йозефу Швейку. Навколо нього нишпорить шпик, який більше нагадує пацієнта з клініки Фрейда. Швейк "оживає", і дія переносить нас у той плин життя Австро-Угорщини на початку Першої світової війни, яким просякнутий роман.

Відкрита театральна форма, що її використовують постановники, надає виставі особливого звучання, робить її поліфонічною й багатомірною. Тут поєднані найрізноманітніші театральні жанри - від народного ярмаркового театру, витоками якого є актори-маски комедії «дель арте», до суто психологічного. Дата проведення :30 квітня о 19.00.

Концерти

У суботу Національна Філармонія України гостить у себе лауреата Міжнародного Фестивалю Державний академічний духовий оркестр України. Головний диригент – Олексій Рощак, солісти – заслужений артист України Михайло Тищенко (тенор) та лауреат Міжнародного конкурсу Єлизавета Ліпі тюк. У програмі виконуватиметься італійська музика - твори А.Вівальді, В.Белліні, Дж.Россіні, Дж.Верді.

Концерт Гаріка Сукачова із його гуртом «Недоторканні», що була сформована ще у 1994 році, відбуватиметься у Freedom house Concert Hall 29 квітня о 21.00.

29 квітня відбудеться щось ближче до душі кожного українця – концерт Етно-хаус гурту «ДахаБраха» в Арт- клубі «44», що на Хрещатику, 44б.

Візуальне мистецтво

Галерея «Ірена» за підтримки Посольства Франції та Французького культурного центру

в рамках проекту Французької весни в Україні презентує виставку Кзав’єра Галя та Анатолія Криволапа під назвою «Від Тулузи до Києва. 10 днів у Засупоївці». Куратором та автором проекту виступає Ірина Осадча. Виставка живопису триває до 17 травня .

В Українському Домі відкрилася персональна виставка творів Івана Марчука, відомого в усьому світі українського митця, Народного художника України, лауреата Національної премії ім. Т.Г. Шевченка.

Ця виставка організована компанією „Арт-Блюз” за підтримки Міністерства Культури і Туризму та приурочена до 20-й річниці трагедії на Чорнобильскій АЕС.

Назва виставки „Струни печалі і надії” об’єднує дві різні тематичні лінії: сумні картини трагедії нашого народу - цикл „Пересторога”, „Вечірня молитва за Вас”, „Опустіло гніздо” та серії робіт, сповнених надії та віри, де митець зображає райську природу нашої землі, що ніколи не буде знищена, переконаність в тому, що попри всі негоди люди зуміють її зберегти.

Дуже символічно, що в цей же день в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО, також відкривається виставка Івана Марчука. Понад тридцять живописних робіт митця різних років, теж присвячених темі Чорнобильського лиха, побачать представники всіх країн світу та творча і культурна еліта Франції. Є надія, що ці дві виставки стануть своєрідним духовним містком між двома культурними столицями.

Проект реалізовується за підтримки ЮНЕСКО.

Кіно

Вартою перегляду, попри певний плагіатний відтінок, є стрічка братів Вачовських, що після своєї трилогії «Матриці» продовж солідної мовчанки сказали своє слово, і слово їхнє було «V як Вендетта». Навіть неозброєним оком не кінокритика в перші 20 хвилин можна провести паралелі із такими стрічками антиутопіями як «Бразилія» та «Еквілібріум». Дія фільму розгортається в недалекому майбутньому, коли на фоні світових катаклізмів до влади у Британії приходить партія, яка з однієї сторони ніби-то приборкує хаос, а з іншої через диктатуру і терор утверджує тоталітарне поліцейське суспільство. В атмосфері цілковитої цензури та прослуховування, анонімний борець за свободу, зодягнений у чорний плащ та маску, намагається, у буквальному сенсі слова, підірвати підвалини суспільного устрою.

Сценарій фільму, в основу якого лягли комікси Алана Мура, був написаний ще у 90-ті, задовго до „Матриці". Сюжет виявився доволі громіздким, одразу видно, що Брати Вачовські хотіли багато розповісти і багато показати. Було підігнано історичну аналогію із Гаєм Фоуксом, який у далекому 1605 році планував підірвати будинок Британського парламенту, був схоплений і страчений. Саме він став прототипом тієї маски, яка стала домінуючою частиною ідентичності V. У фільмі дуже багато театральних посилань: на Макбета, на Фауста, на графа Монте-Крісто. Місцями фільм нагадує карнавал у Венеції, де за масками лицедіїв, буфонадою дійства та нетлінною музикою ховаються її величності Смерть і Любов.

Такий от відверто агресивний соціально-політичний месидж під стать Оруеллу та Хакслі фігурує у самому слогані до фільму – «Люди не повинні боятися влади - влада повинна боятися людей»– така от контрліберальна заява. І, безумовна, акторська гра Наталі Портман, її щирість, що ніби перенеслась із символічного поля бессонівського «Леон- кіллер» заслуговує на Вашу увагу.

Додаю розклад показу цієї стрічки в кінотеатрах Києва :

«Київ» / Червона зала 27.04 - 03.05 11:40; 21:30;

«Батерфляй» / Синя зала 27.04 - 03.05 10:00; 12:30; 17:00;

«Батерфляй» Ультрамарин / Антрацит 27.04 - 03.05 19:10; 21:40

«Жовтень» / зал Кіноман 27.04 - 03.05 13:20; 15:40; 19:50;

«Київська Русь» / Червона зала 27.04 - 03.05 15:00;

«Одеса – кіно» / зала 2 27.04 - 28.04 10:50; 13:20; 17:30;

«Україна» / Синя зала 27.04 - 03.05 12:10; 16:50;

Ще одна непересічна стрічка режисера, який ще у «Страху і ненависті в Лас Вегасі» проявив свій підривний характер,- Террі Гілляма. Його новий фільм «Країна припливів» дає нам уявлення про те, як режисер-бунтар доводить усьому світу, що ЛСД-шній фантазії немає межі. Режисерська ідея – мрія є хворою апріорно, і наш з вами до болі технократичний світ інфікований вірусом неможливості відчуття реальності крізь наркотичну завісу та імлу. Террі Гілляма знімав свою «Країну припливів» під час паузи між зйомками «Братів Грімм», і якщо останній – це чистої води менстрім з відомими голлівудськими акторами, то «Приливи» - це одна із найбожевільніших фантазій режисера. Фільм показуватимуть до 3 травня виключно в кінотеатрі «Київ» Оригінальна назва – Tideland, початок сеансу о 17:20.

Ну що, час додати ложку дьогтю в бочку з медом – «Дуже страшне кіно 4», стрічка 2006 року – свіжоспечений попсовий продукт для масового споживання, пародія на усі можливі голлівудські фільми жаху та блокбастери:«Матрицю», «Зоряні війни», «Крик», «Дзвінок», «Таємничий ліс». Робота відомого пародійного режисера Девіза Цукермана, головні ролі – Анна Феріс, Кармен Елекстра – ще не досить, тоді, як то кажуть, смачного!

Вікторія Бойко