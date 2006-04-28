В Україні навмисно створюються умови для банкрутування портів

Профспілка працівників морського транспорту України виступає проти приватизації державних портів, про яку раніше заявляв міністр транспорту і зв`язку України Віктор БОНДАР. Про це сьогодні на прес-конференції в Херсоні заявив радник голови профспілки Валентин КОСАПЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в Україні навмисно створюються умови для збиткової господарської діяльності портів і доведення їх до банкрутства. В.КОСАПЧУК зазначив, що за результатами першого кварталу 2006 року з 40 підприємств морської галузі 18 – збиткові, з яких – 8 морські порти. Для порівняння він навів динаміку 2004 року, коли в галузі не було жодного збиткового підприємства, всі вони мали позитивну динаміку зростання фінансово-економічних показників.

В.КОСАПЧУК додав, що Міністерство транспорту і зв`язку України вже веде приховану тіньову приватизацію портів, виділяючи і передаючи з-під контролю держави в приватну власність найефективніші підрозділи портів, такі як Іллічівський контейнерний філіал і буксирні служби, а також проводячи незважену кадровою політику і створюючи «жовті», «кишенькові» підприємства.

В.КОСАПЧУК наголосив, що профспілка працівників морського транспорту виступає за реорганізацію управління галуззю. Для цього профспілка спільно з Департаментом морського і річкового транспорту розробили «Програму розвитку морської галузі України», де одним із розділів є програма розвитку портового господарства країни. Як альтернативу приватизації члени профспілки називають передачу активів портів в оренду або створення спільних підприємств.

За словами В.КОСАПЧУКА, з призначенням міністром транспорту і зв`язку України В.БОНДАРЯ діалогу між владою і профспілками немає. «Далі за одну нараду розмова з новим міністром не пішла. Це доводить, що в міністерстві відсутня якась програма з розвитку морегосподарського комплексу нашої країни. На пропозиціях, які надійшли від профспілки і департаменту, сьогодні благополучно поставлений хрест», - резюмував В.КОСАПЧУК.