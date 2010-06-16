Судновласників чекає суцільна перевірка

У зв`язку з початком курортного сезону Інспекція Головного державного реєстратора флоту під патронатом Міністерства транспорту і зв`язку України підготувала спільний план заходів з Міністерством внутрішніх справ України з профілактики правопорушень і боротьби зі злочинністю і забезпеченню безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України на період 2010-2011 рр.

Про це йдеться у повідомленні Мінтрансзв`язку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, плануються проведення профілактичних заходів і робота з усунення порушень судновласниками норм чинного законодавства щодо реєстрації водних транспортних засобів.

Під час рейдів особлива увага надаватиметься оцінці стану навігаційного обладнання і навігаційних вогнів на мостах на ділянках патрулювання у нічний час доби, виявленню фактів незаконного видобутку корисних копалин (піску), вибірковій перевірці вахтової служби суден.

Спільні рейди заплановані з 17 червня до 15 вересня в семи областях України: Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Донецькій областях і Автономній Республіці Крим.

Також наголошується, що у зв`язку з періодом літніх відпусток особливу увагу акцентуватимуть на одному з найбільших місць масового виходу суден на внутрішні водні шляхи - на Південному березі Криму.