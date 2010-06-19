У Криму чоловік убив хлопчика, який грався в пісочниці

На околиці кримського міста Джанкой невідомий чоловік учора вбив п`ятирічного хлопчика, який грався в пісочниці біля будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської міліції, свідками події стали трирічна сестра хлопчика і п`ятирічна сусідка.

«Повз дітей, що гралися біля будинку, проходив чоловік. Він зупинився і, звернувшись до хлопчика, попросив його подивитися на красиву пташку, що нібито пролітає в небі. Коли дитина підняла голову, незнайомець завдав йому удару гострим предметом у шию і зник», - йдеться в прес-релізі.

Дівчатка побігли до матері хлопчика. Жінка викликала «швидку допомогу». Медики констатували смерть дитини і повідомили про інцидент у міліцію.

За словами малолітніх свідків убивства, незнайомець був високого зросту, худорлявої статури, трохи сутулий, смуглявий. У нього коротке темне волосся, очі - вузькі косоокі, на обличчі - щетина. Зараз працівники міліції розшукують цього чоловіка.