В Україні сланцевого газу не буде ще 10-15 років

Для початку промислового видобутку в Україні сланцевого газу необхідно 10-15 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Необхідно 10-15 років, щоб приступити до розробки родовищ сланцевого газу», - сказав він.

При цьому він зазначив, що говорити про якісь запаси рано, оскільки не проведена геологорозвідка. За його словами, оцінні запаси сланцевого газу в Україні становлять від 2 до 30 трлн. куб. м.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що необхідно активізувати роботу з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що Україна розраховує до кінця року створити спільне підприємство (СП) з компаніями Shell (Нідерланди) і ExxonMobil (США) з видобування сланцевого газу і вугільного метану на території України.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, який видобувається із сланцю, поширеної осадкової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США вперше з 2001 року обігнали Росію з видобутку газу, здебільшого за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил у її відносинах з Росією.