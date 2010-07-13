Прокуратура визнала київський ресторан речовим доказом
Інші заклади хвилюються
Київською транспортною прокуратурою розслідуються кримінальні справи, порушені Генеральною прокуратурою України та прокуратурою міста Києва за фактами використання службовими особами ряду державних установ свого службового становища в інтересах третіх осіб під час видачі дозвільних документів, які зумовили використання гідротехнічних споруд набережної річки Дніпро в межах міста Києва для швартування стоянкових несамохідних суден та перевищення своїх повноважень службовими особами окремих підприємницьких структур, які використовують гідротехнічні споруди з порушенням законодавства.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
У ході розслідування кримінальних справ отримані висновки технічної експертизи та свідчення фахівців, що брали участь у проектуванні гідротехнічних споруд у Києві у 1963 та 1983 роках, згідно з якими міська гранітна набережна за своїм функціональним призначенням є виключно берегоукріплювальною спорудою і не пристосована для відстою плавзасобів. Критичні навантаження, зокрема вітрові, можуть привести до руйнування кріплень швартових устроїв, самої гідроспоруди, що призведе до некерованості плавзасобів і загрози життю людей.
В повідомленні прокуратури зазначається, що заступником Генерального прокурора України – прокурором міста Києва у червні п.р. за результатами проведених перевірок внесено подання міністру транспорту та зв’язку України про усунення порушень Закону України «Про транспорт» та іншого законодавства з безпеки судноплавства, в якому зокрема поставлені питання перегляду попередніх висновків державних контролюючих служб щодо можливості використання гідротехнічних споруд.
Слідчим Київської транспортної прокуратури окремі плавзасоби, в т.ч. дебаркадер, на якому розміщено ресторан «Муракамі», визнано речовим доказом у кримінальній справі і 8 липня ц.р. згаданий плавзасіб оглянуто і скеровано у безпечне місце та передано на зберігання власнику, інформує прес-служба столичної прокуратури.
Відшвартування дебаркадера, за її поясненням, зумовлено "необхідністю створення умов для проведення слідчих дій за участі фахівців на місці попередньої стоянки”.
Довідка УНІАН. 8 липня в окремих ЗМІ було розповсюджено інформацію, що правоохоронні органи без пояснень демонтували кріплення ресторану на Дніпрі "Муракамі", що знаходиться на вул. Набережно-Хрещатицькій та відбуксирували його у напрямку Контрактової площі. Пізніше стало відомо, що дебаркадер знаходиться на причалі біля Рибальського острова. Працівники та власники ресторанів, що розташовані поряд з “Муракамі” на Набережній висловили занепокоєння з приводу подальшої роботи їхніх закладів.