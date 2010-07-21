Азаров заявляє про прорив авіабудівного комплексу

Контракти на продаж літаків, укладені підприємством ДП «Антонов» у англійському Фарнборо, свідчать про прорив вітчизняного авіабудівного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

«Вчора на аерокосмічному салоні у Фарнборо відбувся довгожданий прорив для вітчизняного авіабудівного комплексу. Укладено контракти на постачання декількох десятків літаків сімейства Ан до Росії, азіатських і латиноамериканських країн», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що українські авіабудівники заслуговують на привітання.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що цей прорив – явне свідчення того, що між Україною і Росією поновлюється співпраця, й об`єднання зусиль дає конкретні результати.

Як повідомляв УНІАН, ДП «Антонов» представляє на міжнародному аерокосмічному салоні «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), який проходить із 19 по 25 липня 2010 року в Англії, регіональний реактивний літак нового покоління Ан-158.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменовано в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).