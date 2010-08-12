У київських аптеках продають препарат для схуднення з наркотиком?

14:50, 12 серпня 2010
Суспільство
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Прокуратура проводить перевірки

Прокуратурою столиці організовані перевірки стосовно реалізації через аптечні заклади не сертифікованого препарату для схуднення китайського виробництва, який містить психотропну речовину «сибутрамін».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, кримінальну справу за даним фактом уже порушено Деснянським райуправлінням міліції.

На даний час подібні перевірки тривають в Голосіївському, Святошинському районах міста.

 

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