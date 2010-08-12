У київських аптеках продають препарат для схуднення з наркотиком?

Прокуратурою столиці організовані перевірки стосовно реалізації через аптечні заклади не сертифікованого препарату для схуднення китайського виробництва, який містить психотропну речовину «сибутрамін».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, кримінальну справу за даним фактом уже порушено Деснянським райуправлінням міліції.

На даний час подібні перевірки тривають в Голосіївському, Святошинському районах міста.