У київських аптеках продають препарат для схуднення з наркотиком?
14:50, 12 серпня 2010Суспільство
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Прокуратура проводить перевірки
Прокуратурою столиці організовані перевірки стосовно реалізації через аптечні заклади не сертифікованого препарату для схуднення китайського виробництва, який містить психотропну речовину «сибутрамін».
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, кримінальну справу за даним фактом уже порушено Деснянським райуправлінням міліції.
На даний час подібні перевірки тривають в Голосіївському, Святошинському районах міста.
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