Міліція вже три місяці шукає викрадену київську студентку

У слідства поки що немає підстав говорити, що викрадена наприкінці травня київська студентка Ірина ЛАЗАРЕНКО незабаром буде знайдена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«На сьогоднішній день робота по цій справі йде, але там поки немає ніяких свідчень позитивних, які говорять про те, що вона з`явиться (на заняття 1 вересня – УНІАН)», - зазначив А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, студентку Київського інституту міжнародних відносин І.ЛАЗАРЕНКО 28 травня викрали невідомі біля будівлі інституту.

Її батько Сергій ЛАЗАРЕНКО до 2005 року був заступником голови Фонду державного майна України, у 2000-2002 рр. керував регіональним відділенням ФДМУ по Донецькій області, а нині працює у Міністерстві вугільної промисловості.