Справі про махінації українських миротворців у Косово дали старт

Головним управлінням військових прокуратур прийнято до провадження кримінальну справу, порушену 5 лютого 2010 року Військовою службою правопорядку Збройних Сил України за фактом шахрайських дій із паливо-мастильними матеріалами військовослужбовцями українського миротворчого контингенту в Косово.

Як повідомили УНІАН у прес службі Генеральної прокуратури України, встановлено, що у вересні 2009 року командувач багатонаціональних сил KFOR генерал Маркус БЕНТЛЕР звернувся до командувача Об’єднаного оперативного командування Збройних Сил України генерала Володимира МОЖАРОВСЬКОГО із листом щодо вказаних незаконних оборудок.

На даний час проводиться досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, тижневик "Дзеркало тижня" (№ 34 (814) від 18-24 вересня 2010 р.) написав, що українські миротворці в Косово протягом 2006-2009 рр. займалися масштабними махінаціями з пальним.

За даними слідства, проведеного Головним управлінням Військової служби правопорядку у ЗСУ, наприклад, з грудня 2006 року по жовтень 2007 року з використанням підроблених офіційних документів було здійснено 42 поставки палива з Болгарії до Косово об`ємом 1275000 928 літрів вартістю 688 тис. 241 євро, а з 12 травня по 30 червня 2008 — 82 поставки палива на суму 1986 тис. 309 євро, і 22 поставки — з січня по липень 2009 року на суму 286 тис. євро.

За його попередніми оцінками, в результаті несплати митних зборів уряду Косово було завдано збитків на суму понад 2,75 млн. євро.

23 вересня Департамент преси та інформації Міністерства оборони України повідомив, що кримінальну справу, порушену за фактами правопорушень військовослужбовцями українського миротворчого контингенту у Косовому, передано до Генпрокуратури України для проведення досудового слідства.

За даними департаменту, у вересні 2009 року командувачем багатонаціональних сил KFOR у Косовому генералом Бундесверу М.БЕНТЛЕРОМ було передано тодішньому командувачу Об’єднаного оперативного командування Збройних сил України генерал-лейтенанту В.МОЖАРОВСЬКОМУ, який перебував з робочою поїздкою у Косово, офіційного листа, в якому йшлося про наявність ознак правопорушень, пов’язаних з використанням пально-мастильних матеріалів, допущених військовослужбовцями українського миротворчого контингенту, та інших правопорушень.

Міністр оборони доручив Військовій службі правопорядку у Збройних силах України провести перевірку викладених у листі фактів.

За результатами розгляду фактів, викладених у офіційному листі, та отриманих матеріалів службового розслідування, проведеного командуванням сил KFOR, начальником управління дізнання – заступником начальника Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України полковником юстиції Володимиром ГУЦОЛОМ було порушено кримінальну справу за ознаками ч.1 ст.366 “Підробка документів” та ч.1 ст.423 “Зловживання службовим становищем” Кримінального кодексу України.