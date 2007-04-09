На Майдані Незалежності зібралося близько тисячі прихильників правлячої коаліції

На Майдані Незалежності у Києві зібралося близько тисячі прихильників правлячої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники стоять переважно під прапорами Комуністичної партії України і Партії регіонів. На цю хвилину на сцені ніхто поки що не виступає.

Для людей, які зібралися на Майдані, на екранах, розташованих по обидва боки від сцени, демонструють повтор одного з попередніх мітингів на Європейській площі.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати, що входять до Коаліції національної єдності, мають намір поінформувати своїх прихильників про підсумки сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради та висловити свою точку зору щодо поточної ситуації в країні.

За інформацією прес-служби Партії регіонів, у заході очікується участь до 15 тисяч осіб.

За даними прес-служби, з 15.00 до 18.00 на Майдані будуть виступати депутати парламентської фракції Партії регіонів, представники парламентської Коаліції.

З 18.00 до 20.00 відбудеться концерт.

Разом із тим, у прес-службі зазначили, що не володіють інформацією, чи братиме участь у сьогоднішньому мітингу лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

У прес-службі також повідомили, що на інших мітингових майданчиках Києва (площі біля ЦВК та ВР) сьогодні масових заходів не планується. Основний рух біля ЦВК та ВР почнеться у вівторок-четвер, зазначив представник прес-служби.