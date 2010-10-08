Цей вересень став «найбільш інфляційним» з 1998 року

Показник вересневої інфляції був максимальним для цього місяця з 1998 року, повідомляється в «Експрес-оцінці інфляції» за вересень 2010 року, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

НБУ зазначає, що різке зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) у вересні на рівні 2,9% було викликане, серед іншого, зростанням цін на сирі продукти на 7,2% за місяць, що становить 2 п.п. внеску в ІСЦ. Прискорення базової інфляції, показник якої у вересні становив 1,5%, додало 0,8 п.п. у ІСЦ.

«Максимальний (із 1998 року) для цього місяця приріст ІСЦ зумовив прискорення річної інфляції споживчих цін до 10,5% (7,4% - із початку року)», - констатує Нацбанк.

Зростання цін на сирі продукти у вересні, перш за все, було обумовлено шоками на окремих товарних ринках. Основними чинниками виступали різке зростання цін на світових продовольчих ринках і погіршення інфляційних очікувань економічних агентів. Внесок сезонного чинника в зростання цін на сирі продукти становив лише 0,2 п.п.

Зміна небазової інфляції у вересні становила 4,5%, що становить 2,1 п.п. внеску в зміну ІСЦ.

Зміцнення курсу євро в умовах відносної стабільності курсу гривні до долара США стало головним чинником послаблення номінального ефективного обмінного курсу (НЕОК) гривні, що сприяло зростанню вузького базового ІСЦ на 0,5% (хоча в річному вимірюванні продовжилося його уповільнення до 3,6%).

Крім того, зростання базової інфляції (до 1,5% у вересні, до 7,7% у річному вимірюванні) було викликане за рахунок підвищення цін на алкогольні й тютюнові вироби внаслідок підняття акцизів, а також за рахунок зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки. Внесок цих двох чинників у зміну базового ІСЦ становило по 0,5 п.п.

Під впливом низького зовнішнього попиту на продукцію металургії продовжилося уповільнення індексу цін виробників (ІЦВ) до 19,2% (у річному вимірюванні). Зростання ІЦВ у вересні на 0,1% було обумовлене, в основному, за рахунок зростання цін у харчовій промисловості.