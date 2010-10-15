Оцінка громадянами ситуації в Україні погіршується (опитування)

48,2% опитаних жителів Українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямі.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Згідно з дослідженням, ще у серпні 2010 року рівень оптимізму громадян стосовно розвитку подій в Україні значно знизився порівняно з першою половиною 2010 року, і в жовтні ця оцінка залишилася практично незмінною: лише 28% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, а 48,2% - що в неправильному.

Стосовно рівня підтримки окремих політиків, то порівняно з серпнем спостерігалася тенденція зниження частки тих, хто повністю підтримує дії керівників вищих органів державної влади, але зросла частка тих, хто підтримує «окремі дії» цих політиків. Якщо ж порівнювати рівень підтримки цих політиків з травнем, то він істотно знизився, відзначають у Центрі Разумкова.

При цьому рівень підтримки Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЮЩЕНКА протягом останніх місяців був стабільно низьким. У жовтні порівняно з серпнем незначною мірою зросла частка тих, хто підтримує окремі дії Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Оцінка громадянами зміни ситуації в Україні після президентських виборів має негативну динаміку. Після травня спостерігаєтсья тенденція зниження частки тих, хто вважає, що ситуація покращилася (з 37,5% у травні до 19% у жовтні) і зростає частка тих, хто дотримується думки, що ситуація погіршилася (відповідно 13,5% і 37,1%).

Змінилися також оцінки громадянами мотивації діяльності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Якщо у травні громадяни України частіше схильні були вважати, що дії Президента спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, то у серпні і в жовтні – що вони передусім спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.

Після травня знижувалася частка тих, хто відповідає, що дії нової влади виправдали його сподівання (з 24,8% у травні до 10,1% у жовтні), тих, хто дав відповідь, що влада виявилася крашою, ніж він очікував (відповідно 7,1% і 4,7%), а також тих, хто дотримується думки, що ще рано давати оцінку діям влади (відповідно 39,9% і 30,5%). Зросла частка тих, хто вважає, що нова влада не виправдала їхніх сподівань (відповідно 6% і 19,2%), а також тих, хто відповів «я від нової влади нічого доброго не очікував, так і сталося» (відповідно 12,7% і 19,2%) і «я від нової влади нічого доброго не очікував, але вона виявилася ще гіршою, ніж я думав» (відповідно 5,3% і 12,9%).

Продовжує знижуватися число громадян, які вважають, що нинішня влада краща за колишню. Якщо у травні такої думки дотримувалися половина (49,2%) респондентів, то у жовтні частка таких скоротилася до 30,7%. Натомість відносна більшість (44,7%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від колишньої (у травні таких було лише 24,9%). Також зросла частка тих, хто вважає, що ниніщня влада гірша, ніж колишня (з 12% до 17%).

Дослідження проводилось з 30 вересня по 5 жовтня. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (75 міських та 54 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.