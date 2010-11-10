Експерт: після ухвалення Податкового кодексу зникне молоко
Ключові слова "порядок дотацій"
Порядок виплат дотацій виробникам тваринницької продукції на голову корови, який може бути прийнятий на підставі Податкового кодексу, призведе до браку оборотних коштів у виробників молока, скорочення виробництва і, отже, до масового закриття молокопереробних заводів.
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
Повідомляється, що прийнятий Верховною Радою в першому читанні Податковий кодекс передбачає підтримку виробників тваринницької продукції з розрахунку на голову худоби. Сума дотацій буде затверджена у відповідному порядку використання бюджетних коштів. Виходячи з пропозицій, озвучених при розгляді цього питання в міністерствах і відомствах, дотації виплачуватимуться або раз на рік, або двічі на рік наприкінці кожного з півріч. За даними УКАБ, такий порядок виплат спричинить брак оборотних коштів у виробників молока.
«Якщо виплата дотацій здійснюватиметься раз на рік або двічі на рік наприкінці кожного півріччя, то це призведе до вимивання коштів з обороту, і виробники будуть змушені залучати кредити для компенсації недоотриманих фінансових ресурсів. При цьому вони понесуть витрати на обслуговування позик, що приведе до погіршення фінансових результатів господарств, – зазначає експерт УКАБ з питань ринків тваринницької продукції Тарас ГАГАЛЮК. – За нашими підрахунками, втрати оборотних коштів складуть у середньому 10,5% від суми передбачуваної підтримки, незалежно від того, будуть це витрати сільськогосподарського підприємства чи домогосподарства».
Брак «живих» грошей призведе до скорочення використання виробничих ресурсів. Це спричинить зменшення виробництва молока, що в свою чергу зумовить зростання конкуренції за сировину і, отже, закупівельних цін. Врешті-решт, багато молокопереробних підприємств будуть вимушені замислитися про те, чи залишатися їм у бізнесі. «Про реальність цієї загрози свідчить те, що в останні роки постійно зменшується кількість молокопереробних підприємств, зокрема на 25% за рік, і спостерігається скорочення надходжень молока на переробні підприємства на 1,5%», – наводить дані експерт УКАБ з ринків молока і молокопродуктів Інна ІЛЬЄНКО.
«Нестабільність ситуації стосовно державної підтримки молочного сектора приводить до ускладнення ситуації на ринку. Так, внаслідок істотного дорожчання сировини і готових молочних продуктів, спостерігається відчутне скорочення попиту. Щоб уникнути збитків і «роботи на склад», молокопереробні підприємства вже з початку листопада змушені занижувати закупівельні ціни на молоко. Такі негативні тенденції приведуть до прискореного скорочення кількості переробників, перегляду структури закупівель молока, і не обов`язково у бік дорожчої і якіснішої сировини від сільгосппідприємств. В результаті матимемо загострення кризи в секторі», – підсумувала експерт.