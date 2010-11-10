Експерт: після ухвалення Податкового кодексу зникне молоко

Порядок виплат дотацій виробникам тваринницької продукції на голову корови, який може бути прийнятий на підставі Податкового кодексу, призведе до браку оборотних коштів у виробників молока, скорочення виробництва і, отже, до масового закриття молокопереробних заводів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Повідомляється, що прийнятий Верховною Радою в першому читанні Податковий кодекс передбачає підтримку виробників тваринницької продукції з розрахунку на голову худоби. Сума дотацій буде затверджена у відповідному порядку використання бюджетних коштів. Виходячи з пропозицій, озвучених при розгляді цього питання в міністерствах і відомствах, дотації виплачуватимуться або раз на рік, або двічі на рік наприкінці кожного з півріч. За даними УКАБ, такий порядок виплат спричинить брак оборотних коштів у виробників молока.

«Якщо виплата дотацій здійснюватиметься раз на рік або двічі на рік наприкінці кожного півріччя, то це призведе до вимивання коштів з обороту, і виробники будуть змушені залучати кредити для компенсації недоотриманих фінансових ресурсів. При цьому вони понесуть витрати на обслуговування позик, що приведе до погіршення фінансових результатів господарств, – зазначає експерт УКАБ з питань ринків тваринницької продукції Тарас ГАГАЛЮК. – За нашими підрахунками, втрати оборотних коштів складуть у середньому 10,5% від суми передбачуваної підтримки, незалежно від того, будуть це витрати сільськогосподарського підприємства чи домогосподарства».

Брак «живих» грошей призведе до скорочення використання виробничих ресурсів. Це спричинить зменшення виробництва молока, що в свою чергу зумовить зростання конкуренції за сировину і, отже, закупівельних цін. Врешті-решт, багато молокопереробних підприємств будуть вимушені замислитися про те, чи залишатися їм у бізнесі. «Про реальність цієї загрози свідчить те, що в останні роки постійно зменшується кількість молокопереробних підприємств, зокрема на 25% за рік, і спостерігається скорочення надходжень молока на переробні підприємства на 1,5%», – наводить дані експерт УКАБ з ринків молока і молокопродуктів Інна ІЛЬЄНКО.

«Нестабільність ситуації стосовно державної підтримки молочного сектора приводить до ускладнення ситуації на ринку. Так, внаслідок істотного дорожчання сировини і готових молочних продуктів, спостерігається відчутне скорочення попиту. Щоб уникнути збитків і «роботи на склад», молокопереробні підприємства вже з початку листопада змушені занижувати закупівельні ціни на молоко. Такі негативні тенденції приведуть до прискореного скорочення кількості переробників, перегляду структури закупівель молока, і не обов`язково у бік дорожчої і якіснішої сировини від сільгосппідприємств. В результаті матимемо загострення кризи в секторі», – підсумувала експерт.