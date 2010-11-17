Королевська: Податковий кодекс прирікає на загибель цілі міста

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА констатує, що після ухвалення Податкового кодексу постраждають депресивні території.

Про це вона заявила в ефірі «5 каналу», повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що на мітингах протесту проти ухвалення Податкового кодексу стоять представники малого і середнього бізнесу. «Багато людей приїхало з депресивних регіонів. Звідти, де були закриті заводи, фабрики, шахти. Особливо підприємства військово-промислового комплексу. І в цих містах єдиним центром ділового життя залишилися малі і середні підприємства, які хоч якось виживають. За їх рахунок триматися і школи, і лікарні, і пенсіонери, - заявила голова комітету ВР. - Так от, після ухвалення Податкового кодексу, коли малий бізнес закриється, такі міста приречені на загибель. Ось це жахливо».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, парламент пікетує найактивніша частина суспільства - самозайняті люди, які без допомоги держави не тільки годують свої сім`ї, а й створюють нові робочі місця.

«За десять років, після введення спрощеної системи, валовий внутрішній продукт (ВВП) у країні зріс у 10 разів – з 82 млрд. грн. до 948 млрд. грн., було організовано понад мільйон нових робочих місць. Це дійсно ефективний механізм, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - І зараз убивають курку, яка несе золоті яйця. При цьому людей штовхають на біржу праці. У грамотній і розумній економіці роблять все, щоб підвищувався рівень добробуту людей, а у нас штучно створюють безробіття».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що проти Податкового кодексу виступають тільки представники бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування. "...Ми виходимо з кризи і зацікавлені в тому, щоб у нас розвивалося виробництво. І ми готові працювати над тим, щоб людям, які змушені були за обставинами піти на ринки, була надана висококваліфікована, високооплачувана робота», – сказав М.АЗАРОВ.