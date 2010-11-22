Королевська: Податковий кодекс блокує євроінтеграцію України

Податковий кодекс підриває позиції вітчизняних виробників навіть на рідному ринку, не говорячи вже про європейський. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА у Верховній Раді на круглому столі «Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: плюси і мінуси для розвитку українського бізнесу», організованому комітетом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що сьогодні в Брюсселі проходить саміт «Україна-ЄС», де однією з головних тим обговорюється можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі і узгодження параметрів цього документа. «Нам необхідно обговорити всі плюси і мінуси, які в результаті одержить українська економіка, український бізнес. Мета створення зони вільної торгівлі для України - відкрити українським компаніям доступ на європейський ринок. Проте прийнятий Податковий кодекс підриває позиції вітчизняних виробників навіть на рідному ринку, не говорячи вже про європейський», - вважає вона.

На думку голови парламентського комітету, новий Податковий кодекс істотно збільшує адміністративний тиск на українські компанії, роблячи їх неконкурентоспроможними. «Крім того, на відміну від європейських, вітчизняні компанії сьогодні платять додатковий «корупційний» податок. По деяких галузях частка хабарів у вартості кінцевої продукції сягає 50%. Відповідно, рентабельність українських компаній, порівняно з європейськими, після набирання чинності Податковим кодексом знизиться ще більше, що зменшує їх можливості просувати свою продукцію на експорт, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Таким чином, прийнятий Верховною Радою Податковий кодекс блокує євроінтеграцію України».

Голова комітету Верховної Ради вважає, що для вирівнювання дисбалансу у зовнішній торгівлі з ЄС, угода про зону вільній торгівлі має містити асиметричні умови для українських і європейських компаній і перехідний період. «Держпідтримка окремих секторів економіки в Європейському Союзі вимірюється мільярдами євро. Тільки прямі дотації сільгоспвиробникам в Європі оцінюються у суму 45 млрд. євро на рік. В Україні ця сума становить не більш як 300 млн. євро на рік, тобто у 15 разів менше. Щоб українські компанії могли конкурувати на рівних, їм необхідні преференції на європейському ринку, і це є темою для переговорів», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона підкреслила, що угода про вступ до зони вільної торгівлі з ЄС – це не самоціль. «Для нас головне підписати таку угоду, яка б захищала українського товаровиробника і не призвела б до обвалення цілих галузей промисловості, які не готові до конкуренції з європейськими компаніями», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.