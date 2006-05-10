У США засудили українського хакера

У США на 35 місяців ув’язнення засуджено українського хакера Максима ВИСОЧАНСЬКОГО.

Як передає Радіо Свобода, про це оголосило учора Міністерство юстиції США.

У листопаді минулого року М.ВИСОЧАНСЬКИЙ визнав себе винним. У понеділок суд у Сан-Франциско виніс свій вирок.

Як повідомляв УНІАН, громадянин України М.ВИСОЧАНСЬКИЙ був заарештований тайською поліцією 20 травня 2003 року. Він обвинувачується у здійсненні комп`ютерних злочинів проти банківських установ США, перевезенні підробленої продукції, “відмиванні грошей”, поширенні через мережу Інтернет тисяч копій неліцензованого програмного забезпечення для комп`ютерів.

16 грудня 2003 року суд міста Бангкок (Таїланд) визнав докази, представлені звинуваченням, достатніми для екстрадиції М.ВИСОЧАНСЬКОГО до США (Максима КОВАЛЬЧУКА – як зазначено в рішенні суду. ВИСОЧАНСЬКИЙ – це прізвище його дружини, яке він взяв після одруження).

26 березня 2004 р. відбулася екстрадиція М.ВИСОЧАНСЬКОГО до США.