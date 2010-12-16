Донецьких податківців перевірять на знання кодексу

Усі співробітники податкової служби Донецької області, включаючи вище керівництво відомства, найближчим часом складатимуть тести на знання нового Податкового Кодексу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної податкової адміністрації.

У повідомленні наголошується, що після навчальних семінарів пройдуть кілька етапів комп`ютерного тестування і фінальний іспит. Спеціально написана для «податкової сесії» програма містить більш як 100 питань відповідно до положень Податкового кодексу і перевіряє правильність відповідей в онлайн-режимі.

Жодний з співробітників ДПА в Донецькій області не буде допущений до подальшої роботи, поки не переконає екзаменаторів у доскональному знанні предмету, наголосили у прес-службі.

Після складання внутрішніх іспитів податкове відомство створить консультаційні центри для платників податків Донецької області.

Коментуючи нововведення, голова ДПА в Донецькій області Олександр КЛИМЕНКО сказав: «Ми маємо стати тією єдиною інстанцією, яка чітко і ясно донесе до кожного громадянина суть нових законодавчих норм і механізми їх застосування на практиці. Тому наші співробітники зобов`язані знати і вміти застосовувати Податковий кодекс краще за всіх. Якщо не напам`ять, то дуже близько до тексту».

При цьому О.КЛИМЕНКО додав, що сам має намір пройти тестування одним з перших.