Донецьких податківців перевірять на знання кодексу
Щось на зразок іспиту на права
Усі співробітники податкової служби Донецької області, включаючи вище керівництво відомства, найближчим часом складатимуть тести на знання нового Податкового Кодексу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної податкової адміністрації.
У повідомленні наголошується, що після навчальних семінарів пройдуть кілька етапів комп`ютерного тестування і фінальний іспит. Спеціально написана для «податкової сесії» програма містить більш як 100 питань відповідно до положень Податкового кодексу і перевіряє правильність відповідей в онлайн-режимі.
Жодний з співробітників ДПА в Донецькій області не буде допущений до подальшої роботи, поки не переконає екзаменаторів у доскональному знанні предмету, наголосили у прес-службі.
Після складання внутрішніх іспитів податкове відомство створить консультаційні центри для платників податків Донецької області.
Коментуючи нововведення, голова ДПА в Донецькій області Олександр КЛИМЕНКО сказав: «Ми маємо стати тією єдиною інстанцією, яка чітко і ясно донесе до кожного громадянина суть нових законодавчих норм і механізми їх застосування на практиці. Тому наші співробітники зобов`язані знати і вміти застосовувати Податковий кодекс краще за всіх. Якщо не напам`ять, то дуже близько до тексту».
При цьому О.КЛИМЕНКО додав, що сам має намір пройти тестування одним з перших.