МЗС: усі народи СРСР - переможці

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що усі народи колишнього СРСР можуть вважати себе переможцями у Великій Вітчизняній війні.

Про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він зазначив, що в МЗС офіційно не коментують висловлювання прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА про те, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

“Що стосується оцінок Великої Вітчизняної війни, то тут позиція України чітка, зрозуміла і непохитна: У Великій Вітчизняній війні фашизм перемогли всі народи Радянського Союзу, і відтак всі вони є народами-переможцями. Ми вшановуємо всіх ветеранів Великої Вітчизняної війни, незалежно від їх походження та національності. Вони здійснили спільний подвиг в ім’я нашої свободи”, - наголосив О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня під час спілкування з росіянами в прямому ефірі В.ПУТІН заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні, навіть якби Україна не входила до складу Радянського Союзу.

«Тепер з приводу наших відносин з Україною. Я дозволю з вами не погодитися, коли ви зараз сказали, що якби ми були розділені, ми не перемогли б у війні. Ми все одно перемогли б, тому що ми країна переможців», - заявив В.ПУТІН, відповідаючи на питання одного з росіян.

За його словами, статистика часів Другої світової війни свідчить, що найбільших втрат зазнала саме РРФСР – більше 70%. «Це означає, що війна виграна, не хочу нікого кривдити, за рахунок індустріальних ресурсів РФ. Це історичний факт, це все у документах», - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, це зовсім не зменшує значення у спільній перемозі республік колишнього Радянського Союзу.

Сьогодні речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ сказав, що у Міністерства закордонних справ України поки немає позиції стосовно висловлювання В.ПУТІНА про перемогу Росії у Великій Вітчизняній війні і без участі України.