Ціна на бензин ростиме

В Україні до кінця травня ціна на бензин і дизельне паливо зросте ще на 2-2,5%.

Такий прогноз робить президент НК «Альянс-Україна» Петро МІРОШНИКОВ в інтерв`ю газеті «Экономические известия».

За його словами, зокрема, літр бензину А-95 подорожчає на 10-15 копійок.

Він вважає, що ціни на нафтопродукти ростимуть, оскільки ростуть ціни на нафту. «А вартість нафти - головний чинник, що впливає на ціноутворення. Він на 85% визначає вартість пального», - сказав П.МІРОШНИКОВ.

Другим чинником зростання цін, зазначив він, є сезонне збільшення попиту. Він сказав, що інших передумов для подорожчання не існує, «як і дестабілізуючих чинників найближчим часом».

Президент НК «Альянс-Україна» на запитання, чи не боїться він спроб уряду регулювати ринок нафтопродуктів, відповів: «Швидше, не чекаємо». За його словами, «ринок зараз регулюється самостійно». Він підкреслив, що уряд не проводив «жодної наради по весняних роботах», але, «роботи тривають». Він переконаний, що «нафтопродуктів усім вистачає».

П.МІРОШНИКОВ сказав, що «вперше в історії обійшлося без втручання держави і вперше не було жодної проблеми».