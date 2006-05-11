Єхануров готує сани

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ доручив міністерствам та головам облдержадміністрацій до кінця травня підвести підсумки опалювального сезону 2005-2006.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення прем’єр дав, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, уряд в червні має затвердити заходи щодо забезпечення сталої роботи опалювального комплексу в майбутньому сезоні. Крім того, за словами прем’єра, уряд має встановити практику затвердження таких заходів до 1 липня кожного року. «Ми маємо на майбутнє встановити практику, що ці питання мають вирішуватися до 1 липня кожного року. І давайте зробимо висновки з минулої зими», - підсумував глава уряду.