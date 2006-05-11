У харківському СІЗО ”не янголи сидять”

Голова Державного департаменту з питань виконання покарань Василь КОЩИНЕЦЬ стверджує, що масове членоушкодження у СІЗО №27 міста Харкова відбулося через вилучення заборонених предметів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Це не було питання умов утримання, питання стояло в тому, що було вилучено заборонені предмети», - сказав він.

Голова Департаменту зазначив, що 8 травня керівництво СІЗО отримало інформацію про наявність в одній з камер заборонених предметів, після чого в цій камері було зроблено обшук, в результаті якого було виявлено «заточки» та дроти від скакалок. Після цього, за словами В.КОЩИНЦЯ, троє засуджених рецидивістів (один має 5 судимостей, другий – 3, третій – 2) підбурили 18 із 39 засуджених, які перебували у цій камері, до порізу рук за допомогою лез безпечних бритв.

Голова Департаменту повідомив, що усім постраждалим було надано медичну допомогу.

Він також повідомив, що зараз по цьому питанню прокуратурою ведеться слідство, є коло підозрюваних серед співробітників СІЗО.

Він також зазначив, що не знімає відповідальності з працівників свого департаменту, і висловив думку, що, можливо, не були використані всі засоби для уникнення такої ситуації.

«З моєї точки зору, напевно, психологічно не готові працівники до таких речей, напевно, можна було б провести роз’яснювальну роботу», - сказав він.

В.КОЩИНЕЦЬ також закликав не героїзувати засуджених, які скоїли масове членоушкодження, оскільки це може призвести до повторення таких випадків в інших закладах відбування покарань.

«Потрібно зрозуміти, що там також не ангели сидять», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 13 осіб, які утримуються в Харківському слідчому ізоляторі №27, порізали собі вени.

За інформацією заступника голови Харківської облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА, семеро осіб, які утримуються у Харківському СІЗО, невдоволені посиленням режиму утримання у зв’язку зі святами і порізали собі вени. Ще шестеро вчинили так само “із солідарності”.

Водночас у прес-службі прокуратури Харьківскої області повідомили, що в даній акції брали участь 21 ув’язнений із 39, які утримувалися в одній із камер СІЗО.