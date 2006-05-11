На вихідні в Україні буде літня погода

12 травня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. По всій території країни, крім західної частини, пройдуть короткочасні дощі, окремі грози, в центральних, південних та Харківській області місцями сильні дощі. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту, а в Карпатах і в повітрі місцями заморозки 0-2°, вдень 15-20° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

13-14 травня буде мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 13 травня на Лівобережжі та в Криму, а 14 травня вдень на крайньому заході країни короткочасні дощі, окремі грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 20-25°, 13 травня у східній половині 17-22°, 14 травня на Правобережжі, окрім крайнього заходу, 22-27°.

15 травня вночі у західних областях, вдень у більшості областей України, 16 травня на Лівобережжі пройдуть короткочасні дощі, окремі грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 7-12°, 16 травня у західних, північних та більшості центральних областей 3-8° тепла; вдень 20-26°, 15 травня у західних та північних областях, а 16 травня в Україні 14-20°.

У м.Києві та столичній області 12 травня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень місцями по області невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°, по області вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

13-14 травня - мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно- західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла; вдень 13 травня 20-25°, 14 травня 22-27°.

15-16 травня - переважно без опадів, лише вдень 15 травня очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 15 травня суттєво не зміниться, 16 травня 3-8° тепла; вдень 15-20°.