Росія потіснила Україну

За підсумками першого кварталу поточного року, Російська Федерація займає лідируючу позицію в списку зовнішньоторговельних партнерів Туркменістану. Якщо минулого року найбільший обсяг зовнішньої торгівлі Туркменістан мав з Україною, що закуповувала основну частку туркменського природного газу, в 2006 році головним імпортером «блакитного палива» з Туркменії став російський «Газпром».

Про це повідомили в Національному інституті державної статистики та інформації «Туркменмілліхасабат», передає Turkmenistan.ru.

За даними статистичного відомства, в січні-березні Туркменія здійснювала експортні поставки в 37 країн світу, зокрема, до Росії було експортовано продукції й товарів на суму 754,1 млн. дол. США (57,7% загального обсягу експорту), до Ірану - на 152,4 млн. дол. (11,7%), до Туреччини - на 149,7 млн. дол. (11,5%).

В цілому експорт зріс порівняно з таким же періодом 2005 року на 3,7% і досяг 1 млрд. 306,1 млн. дол. США.

Експортував Туркменістан в основному природний газ (61,5% загального обсягу експорту), нафтопродукти (17,1%), продукцію текстильної промисловості (5,2%).

За той же період обсяг зовнішніх закупівель Туркменії збільшився на 14,9%, до 877,1 млн. дол. При цьому в структурі імпортних поставок республіки переважала продукція виробничо-технічного призначення (69,6% загального обсягу імпорту) і споживчі товари (30,4%).

Торговими партнерами Туркменістану по імпорту були 70 країн світу. Основними імпортерами стали Туреччина, що поставила в республіку товарів на суму 210 млн. дол. (23,9% загального обсягу імпорту), Україна - 96,7 млн. дол. (11%) і Росія - 92 млн. дол. (10,5%).

Зовнішньоторговельний оборот Туркменістану в січні-березні поточного року зріс порівняно з показником першого кварталу 2005 року на 7,9% - до 2 млрд. 183,2 млн. дол. США, а позитивне сальдо становило 429 млн. дол., що за рахунок збільшення закупівель устаткування за кордоном на 13,5% менше показника аналогічного періоду 2005 року (495,9 млн. дол.).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня заступник голови правління «Газпрому», президент ВАТ "Сибнефть" Олександр РЯЗАНОВ за підсумками переговорів в Ашхабаді заявив, що протягом найближчих трьох років холдинг закуповуватиме у Туркменістану до 50 млрд куб. м природного газу щорічно. Деталі угоди (ціни і умови) сторони мають намір обговорити до початку травня ц.р.

В кінці 2005 р. ВАТ "Газпром" і Туркменія скорегували умови поставок туркменського газу в 2006 р. Ціна туркменського газу в 2006 р. визначена на рівні 65 дол. за 1 тис. куб. м. Враховуючи, що на даний момент Туркменістан має в своєму розпорядженні додаткові обсяги газу, умови поставок якого не узгоджені, сторони домовилися збільшити обсяг поставок газу Газпрому в 2006 р. до 30 млрд. куб. м, при цьому в I кварталі 2006 р. має бути поставлено 15 млрд. куб. м газу.