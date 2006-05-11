В Україні з`явилося унікальне видання

Інформаційне агентство УНІАН спільно з адвокатською фірмою „Пукшин і партнери” започаткували спільний проект з випуску Інформаційно-аналітичного вісника “УНІАН-Право”. Презентація першого номера видання відбулося сьогодні в УНІАН.

Як було зазначено у ході презентації, видання розповсюджуватиметься безкоштовно в засоби масової інформації, органи влади, адвокатські та юридичні компанії, а також виставлятиметься у відкритому доступі на сайті УНІАН (www.unian.net). Періодичність виходу – один раз на тиждень.

Видання подаватиме повний спектр юридичних новин, оглядові, аналітичні статті провідних юристів і правознавців країни, коментарі на актуальні теми юристів-практиків тощо.

Унікальність видання полягатиме в тому, що воно вперше для України збере в одному бюлетені усі правничі новини, весь спектр думок буде поданий компактно, і споживач відповідної інформації зможете заощадити свій час, використовуючи бюлетень як джерело новин, фаховий довідник та дискусійну платформу.

Бюлетень поєднуватиме в собі переваги спеціалізованих та популярних видань.

„Юридичні знання стануть доступні і зрозумілі. Наші плани – поширити гласність та відкритість на юридичну сферу життя, зокрема судові процеси, які на сьогодні є досить закриті. Ми будемо пропагувати норми правової держави та повагу до права”, – наголосив під час презентації партнер адвокатської фірми „Пукшин і партнери” Руслан КИРИЛЮК.

Під час презентації також зазначалося, що проект має сприяти кращій пропаганді серед населення, керівників і спеціалістів, працівників ЗМІ правових знань, запобігти наростанню правового нігілізму у суспільстві в цілому. А також продемонструвати журналістам, а через їхні публікації у ЗМІ і всьому населенню, конкретні позитивні можливості демократичного правового суспільства.

Крім того, випереджаюча інформація про закони, що готуються, дозволятиме юристам, політикам, виробничникам, підприємцям краще підготуватися до їх прийняття.

Головним завданням, яке ставить перед собою агентство УНІАН при реалізації проекту, є надання рівних можливостей суб’єктам інформаційної та правничої діяльності в отриманні достовірної, виваженої, юридично грамотної інформації з питань права, викладеної у простій популярній зрозумілій для неспеціалістів формі, а також донесення цієї інформації через ЗМІ до якомога ширшого кола громадян.

Випуски переглянути можна тут