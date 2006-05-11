Єремеєв продав пакет акцій НПК «Галичина» групі «Приват»

Акціонер і член Наглядової ради ВАТ «Укрнафта» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ підтверджує, що колишній народний депутат України Ігор ЄРЕМЕЄВ продав пакет акцій ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина» (Дрогобицький НПЗ, Львівська область), що належить йому, структурам, наближеним до «ПриватБанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав сьогодні журналістам у Києві після зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта», на яких він присутній як акціонер і член Наглядової ради.

«Я і дехто з приватних акціонерів придбали близько 40% у колишніх власників», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ. При цьому він додав, що тепер група «Приват» контролює 70-72% Дрогобицького НПЗ.

Довідка УНІАН. Станом на 3 квітня 2006 р., 25% акцій НПК «Галичина» належали державі, 25% акцій володів Ігор ЄРЕМЕЄВ, 9,99% - Тетяна ЄРЕМЕЄВА, 5,08% - компанія «Західгазресурси» (м. Луцьк), близько 32,9% акцій контролювали компанії, наближені до групи «Приват».