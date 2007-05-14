Арештували беззмінного ведучого телегри ”Хто хоче стати мільйонером?” (фото)
У поліцію надійшов дзвінок
|Кріс Таррант. Фото AFP/Yahoo!
Близько десятої години вечора в неділю в поліцію надійшов дзвінок від людини, яка заявила, що телеведучий напав на нього в індійському ресторані в Ноттінгемі. Поліцейські прибули на місце події і заарештували 60-річного Тарранта. Подробиці інциденту поки не повідомляються.
У поліції графства Ноттінгемшир лише вказали, що після допиту в поліції Тарранта відпустили під заставу, а подальший розгляд у справі відбудеться в червні цього року.
Кріс Таррант вже потрапляв у заголовки новин на початку цього року, коли розвівся з дружиною Інгрід.
Телегра "Хто хоче стати мільйонером?" ("Who Wants to be а Millionaire?") вперше з`явилася на британських екранах у 1998 році, і відтоді Кріс Таррант є її беззмінним ведучим.
Права на концепцію шоу належать британській компанії Celador, яка продає ліцензії на виробництво національних копій програми. В даний час шоу виходить на екрани більш ніж у 80 країнах.