Ніколаєнко не дасть використовувати мобілки як ”джерело знань”

З нового навчального року школярам законодавчо заборонять користуватися мобільними телефонами під час уроків.

Про це «Экономические известия» повідомив міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО.

«Відповідно до закону «Про освіту», буде обмежено користування мобільними телефонами під час навчального процесу, а ось на перервах користуватися телефонами ми забороняти не будемо. Такий наказ розробляється, і протягом тижня-двох буде запроваджений», - заявив міністр.

«Ми розуміємо, що наявність телефону дозволяє своєчасно повідомити батькам про закінчення уроків, оперативно зв`язатися в разі потреби. Але уявіть ситуацію, коли йде урок, у класі сидить 30 учнів, і щохвилини дзвонить телефон. Хіба можна в таких умовах проводити повноцінний навчальний процес? Крім того, під час самостійних і контрольних робіт в учнів часто виникає ідея використовувати мобільний телефон як джерело знань», - зазначив міністр.

За словами С.НІКОЛАЄНКА, приймаючи рішення, він спирався на міжнародний досвід. «У деяких європейських країнах заборонено приносити мобільні в школу - телефон здається в спеціальні пункти зберігання на вході в навчальні заклади», - пояснив він.