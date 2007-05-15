Вєрка Сердючка отримала привітання від прем`єр-міністра

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав заслуженого артиста України Андрія ДАНИЛКА з успішним виступом на 52-му пісенному конкурсі “Євробачення-2007”, що пройшов 12 травня в Фінляндії.

“Багатомільйонна аудиторія слухачів з усіх країн Європи високо оцінила Вашу виконавську майстерність, артистизм, оригінальну творчу манеру. Щиро зичу Вам невичерпного натхнення, здоров’я та нових творчих звершень”, - йдеться у вітанні В.ЯНУКОВИЧА, розміщеному на Урядовому порталі.

Як повідомлялося, на “Євробаченні-2007” А.ДАНИЛКО в образі Вєрки Сердючки зайняв друге місце.

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