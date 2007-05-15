У Чернігівській області під час стрибка з парашутом загинув 16-річний юнак

У Чернігівській області під час стрибка з парашутом загинув слухач Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 16-річний Руслан.

Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Трагедія сталася в с. Чемер Козелецького району на базі аероспортивного клубу під час виконання планових стрибків з парашутом. Для хлопця, який навчався на першому курсі ліцею, цей стрибок був першим і останнім.

За однією із версій, юнак, стрибаючи, вдарився об літак і втратив свідомість. Його парашут розкрився, але під час приземлення протягнуло по землі. Ліцеїста знайшли мертвим. Лікарі вказують, що смерть настала в результаті черепно-мозкової травми. Батьки Руслана, уродженця Вінниччини, давали згоду на цей стрибок.

За даним фактом порушено кримінальну справу, яку розслідує Козелецька районна прокуратура. Інші подробиці загибелі ліцеїста з’ясує слідство.