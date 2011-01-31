Двоє міліціонерів вимагали хабар з іноземця, підозрюваного в згвалтуванні

У Полтавській області за вимагання хабара порушено кримінальну справу стосовно двох співробітників відділу кримінальної міліції у справах дітей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, правоохоронці звинувачуються у тому, що вимагали 1 тисячу доларів США хабара від іноземного громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності за зґвалтування.

Одного із працівників міліції затримано під час отримання частини хабара в сумі 750 доларів США.