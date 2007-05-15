Погода на 16-20 травня

16 травня на території України очікується мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, місцями грози, град. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, у західній половині країни окремі пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на крайньому заході країни близько 20°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°. На Закарпатті: короткочасні дощі, грози; вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї 30-35 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 22-27° (в горах вночі 10-15°, вдень 15-20°).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 17-18 травня мінлива хмарність утримається. Без опадів, лише у західній частині короткочасні дощі, грози, в окремих районах град. Вітер південний, південно-західний, 18 травня у західних областях північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 22-27°, у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях 26-31°; 18 травня у західних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°. На Закарпатті: короткочасні дощі (18 травня місцями), грози, в окремих районах град; температура вночі 17 травня 11-16°, 18 травня 8-13°, вдень 19-24°, у горах 13-18°.

19-20 травня без опадів, лише вночі 19 травня у північних областях, а вдень 20 травня в Карпатах та на Прикарпатті місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-16°, 20 травня у західних, північних та центральних областях 6-12°; вдень 19-25°, у східних областях та південній частині 24-30°.

На Закарпатті: вночі 19 травня та вдень 20 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; в решту часу без опадів. Температура вночі 8-14°, вдень 20-26° (в горах вночі 5-11°, вдень 13-18°).

Ум.Києві та області 16 травня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

17-18 травня утримається мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

19-20 травня - без опадів, лише вночі 19 травня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 19 травня 10-15°, 20 травня 7-12°; вдень 20-25°.