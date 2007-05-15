Білорусь зацікавилася українським вугіллям

Білорусь зацікавлена в поставках вугілля з України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі білоруського уряду, про це заявив сьогодні журналістам у Мінську перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО.

«Треба повертатися до вугільної енергетики на якісно новому рівні. Концепція енергобезпеки Білорусі зобов`язує подумати про диверсифікацію енергоносіїв», що поставляються, - сказав В.СЕМАШКО.

Перший віце-прем`єр Білорусі зазначив, що до 2012 року в Гродненській області на річці Зельва планується побудувати електростанцію на вугільному паливі. Білоруський уряд розраховує звести аналогічний об`єкт і в Бресті.