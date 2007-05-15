Калашніков розповів, як регіонали демонструють могутній потенціал

Сьогодні ситуація вимагає максимального об`єднання наших рядів, дотримання партійної дисципліни, розуміння ситуації, яка грунтується на дотриманні Конституції, норм чинного законодавства. Про це в кулуарах Верховної Ради заявив член парламентської фракції ПР Олег Калашніков, повідомляє прес-служба партії.

«Сьогодні як ніколи кожен член партії повинен розуміти, що керівництво партії, фракція Партії регіонів не допустить ніяких спроб недотримання Конституції, законодавства України", - сказав Калашніков.

Згідно заяви депутата, «сьогодні кращі сили партії зосереджені на тому, щоб знайти шлях до компромісів для забезпечення стабільності в державі. Це є демонстрація того могутнього потенціалу, який сьогодні реально представлений Коаліцією національної єдності, фундамент якої - Партія регіонів і, звичайно, уряд на чолі з Віктором Федоровичем Януковичем».

Звертаючись до членів партії на місцях, Калашніков пообіцяв що ситуація при всій складності розвиватиметься тільки в конституційному руслі. І попросив членів партії «керуватися існуючими нормами Закону і Конституції України».