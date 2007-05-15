Політичні перипетії зривають плани Міноборони України

Міністерство оборони України веде переговори про перенесення на пізніші терміни або переформатування міжнародних навчань, які планувалося провести на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони України Іван АНДРОСЕНКО.

«Ми не ведемо мову про відміну, йдуть консультації та переговори про перенесення на пізніші терміни або переформатування навчань», - сказав І.АНДРОСЕНКО.

Він підкреслив, що це пов’язано зі складною політичною ситуацією в Україні та тим, що іноземні підрозділи, які мали брати участь у навчаннях, залучені до антитерористичних операцій в Афганістані та інших країнах.

Зокрема, І.АНДРОСЕНКО зазначив, що українсько-бельгійське навчання планується перенести на пізнішу дату. Міжнародне навчання «Сі Бриз» буде проведено на території України як командно-штабне, а його морська фаза буде проведена поза територіальними водами України.

І.АНДРОСЕНКО також відзначив, що у квітні було проведено українсько-російське військове навчання підрозділів Протиповітряної оборони, але військові літаки не залітали у повітряний простір інших країн, як це планувалося раніше.

Також І.АНДРОСЕНКО зазначив, що фахівці та юристи Міноборони розглядають питання скорочення процедури надання допуску іноземним підрозділам проводити навчання на території України.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив своїм указом план проведення міжнародних навчань. В цілому планується провести 14 навчань, з них 5 - на території України: українсько-російське навчання сил з Протиповітряної оборони у квітні; українсько-бельгійське тактичне навчання у травні - липні 2007 року; у липні – серпні 2007 року планувалося навчання “Репід Трайдент - 2007”; у липні - серпні “Сі Бриз - 2007”; у липні - вересні 2007 року - навчання “Комбайн Еффорт – 2007”.

6 квітня Верховна Рада ухвалила закон, яким надала дозвіл на допуск військових підрозділів іноземних держав для проведення навчань на території України у 2007 році.

Водночас 12 квітня міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що цей закон не підписаний Президентом з огляду на рішення про дострокове припинення повноважень (парламенту). Згідно із Конституцією, закон може підписати голова Верховної Ради через 15 діб, тобто 22 квітня, сказав А.ГРИЦЕНКО. «Голова ВР, очевидно, підпише цей закон, і він вступить у дію», - зазначив тоді міністр.