Луценко зібрався одягти Європу у вишиванку

18 травня «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА проведе альтернативний День Європи у місті Рахів Закарпатської області як географічному центрі Європи замість відкладеного Європейською комісією Дня Європи в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

Свято відбудеться під девізом "Одягнемо Європу в вишиванку", на якому також буде представлене величезне вишите полотно із символікою Європейського Союзу.

У рамках заходу "Народна самооборона" пропонує провести дискусію, головною тезою якої стане - не Україні "йти в Європу", а "будувати Європу в Україні".

У святкуванні Дня Європи візьмуть участь гурти «Мандри», «Тарас ЧУБАЙ та Плач Єремії», «Пікардійська терція», Марія БУРМАКА, Тарас КОМПАНІЧЕНКО, Тарас ПЕТРИНЕНКО та Тетяна ГОРОБЕЦЬ.

Запрошуються представники ЗМІ взяти участь у акції. Автобус відправляється о 5.00 ранку 18 травня від офісу «Народної самооборони» (вул. Боженка, 86н). Акредитація за телефоном: 8-050-656-32-18.