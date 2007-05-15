ПриватБанк купляє грузинський ТаоБанк

КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, Україна) підписав попередню угоду про придбання 75% акцій грузинського АТ «ТаоБанк».

Про це УНІАН повідомили в «ПриватБанку» з посиланням на голову правління банку Олександра ДУБІЛЕТА.

«Сьогодні керівниками обох банків було підписано попередню угоду про придбання великого пакета акцій грузинського банку, яку буде реалізовано після отримання дозволів на операцію від відповідних регулюючих органів України та Грузії», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у Грузії «ПриватБанк» планує концентруватися на роздрібному обслуговуванні, підтримці малого й середнього бізнесу, розвитку мережі сучасних банківських відділень і ринку пластикових карт, а також обслуговуванні українських компаній і громадян.

За словами О.ДУБІЛЕТА, «ПриватБанк» «має великий досвід успішної роботи не тільки на українському, але й російському, латвійському ринках, його філіали є на Кіпрі й у Португалії, й він готовий запропонувати своїм потенційним клієнтам у Грузії не тільки якісні й доступні послуги, але й унікальні технології, які не мають аналогів у світі».

Об`єднання зусиль «ТаоБанку» й однієї з найбільших банківських груп СНД, за словами голови наглядової ради «ТаоБанку» Володимира УГУЛАВИ, - це важливий крок у посиленні капіталу банку й подальшого розширення його бізнесу, що зрештою дозволить йому стати в один ряд із лідерами банківського ринку країни.

Довідка УНІАН. АТ «Тао Банк» створений в 1989 році як банк «Кавкасіоні». В 1992 році банк одержав ліцензію Національного банку Грузії на здійснення банківської діяльності. В 2005 році був перейменований у «Перший Комерційний банк», а в травні 2006 року пройшов повний ребрендіг і одержав нове ім`я - «ТаоБанк».

На 1 квітня 2007 року, активи "TаоБанку" становили 26,3 млн. ларі (15,1 млн. дол.), акціонерний капітал - 12 млн. ларі (6,9 млн. дол.).

КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) заснований в 1992 році.

Активи банку на кінець березня 2007 року становили 39 млрд. 843 млн. 277 тис. грн., зобов`язання - 30 млрд. 488 млн. 957 тис. грн. Власний капітал банку за перший квартал 2007 року зріс на 3,5% або на 123,526 млн. грн. - до 3 млрд. 411,781 млн. грн.

Статутний капітал банку на 31 березня ц.р становив 2,082 млрд. грн.

Чистий прибуток «ПриватБанку» за підсумками першого кварталу становив 123,5 млн. грн.

На кінець 2006 року співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «ПриватБанк», так частка прямої участі кожного становила 38,76%, опосередкованої - 16,29%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.