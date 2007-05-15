Робоча група підготувала на завтра зустріч Ющенка і Януковича

Заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК заявляє, що робоча група підготувала пакет документів для завтрашньої презентації Президенту Віктору ЮЩЕНКУ та прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після закінчення засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів.

І.ВАСЮНИК додав, що кожний законопроект підготовлений у формі узгоджених позицій, а також списку розбіжностей.

Заступник глави Секретаріату Президента зазначив, що після консультацій Президента та прем’єра буде визначено подальший графік робочої групи, а також графік прийняття рішень.

І.ВАСЮНИК також зазначив, що дата виборів може бути визначена після прийняття відповідних постанов парламенту, а також шляхом внесення змін до указу Президента про призначення дострокових виборів.

Відповідаючи на запитання журналістів, І.ВАСЮНИК сказав, що питання включення до складу робочої групи голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА буде розглянуто на зустрічі Президента та прем’єра.

Крім цього, відповідаючи на запитання, чи є домовленість з представниками Партії регіонів щодо голосування напрацьованих законопроектів без участі фракцій СПУ та КПУ, І.ВАСЮНИК сказав, що ще раніше Секретаріат Президента висловив свою позицію, яка зводиться до того, що і державі, і політичним силам вигідно, щоб усі необхідні рішення приймалися на консенсусній основі.