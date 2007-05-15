Трамвай зіткнувся з маршруткою

На площі Толбухіна в Одесі трамвай № 13 врізався в маршрутне таксі № 145. Про це повідомив УНІАН інспектор центру пропаганди облуправління Міністерства з надзвичайних ситуацій Сергій ШМОРГАЛ.

Травми середньої важкості одержали чотири пасажири мікроавтобуса «Богдан» - 18, 21, 28 і 55 років. Постраждалих госпіталізовано в лікарню швидкої допомоги. Ведеться розслідування обставин ДТП.