”У Донецьку тривають корупція й беззаконня”

Жителі Донецької області звертаються до генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА з проханням розібратися з фактами порушення прав громадян регіону і корупції місцевих правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке прохання сьогодні на прес-конференції оприлюднили Наталія ПІРГО (м. Маріуполь), Надія ГРИЦЕВИЧ (м. Макіївка), Зінаїда БИХОВЕЦЬ і Ганна РУЧИЦИНА (м. Дружківка), Ганна ДОВГОБРОД (м. Селидове).

«Ми сподіваємося, що Святослав Михайлович розбереться в ситуації», - сказала Н.ПІРГО.

Мешканки Донецької області повідомили, що за захистом своїх прав від тиску й переслідування з боку правоохоронних органів регіону вони зверталися до Президента України Леоніда КУЧМИ, прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА й зараз – до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Президент В.ЮЩЕНКО давав вказівки Генеральній прокуратурі й МВС розібратися в ситуації, але всі справи блокуються в Донецьку, де продовжується корупція й беззаконня», - повідомила Н.ПІРГО.

При цьому за її словами, місцева влада й правоохоронні органи намагаються перешкоджати їх зверненню по допомогу до центральних органів державного управління.

У Г.ДОВГОБРОД згвалтували малолітніх онуків (хлопчика 6 років і дівчинку 8 років), злочинці не покарані.

З.БИХОВЕЦЬ позбавлено громадянства на підставі рішення суду, звільнено з роботи, суд її поновив, але рішення суду не виконується.

Н.ГРИЦЕВИЧ і її сина побили міліціонери й родичі тих, кому вона позичала гроші. Злочинці не покарані.

Н.ПІРГО із сином позбавлені купленої квартири через незаконне втручання місцевої прокуратури.

Г.РУЧИЦИНА – інвалід другої групи. Не може добитися справедливих регресних виплат до пенсії. Суд відмовляє в проведенні бухгалтерської експертизи.