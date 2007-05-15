Ціни на квартири в Криму

Лідером серед кримських курортних міст за вартістю житла є Ялта. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві економіки Автономної Республіки Крим.

Так, згідно з орієнтовною вартістю житла у містах Криму в квітні 2007 року, вартість 1-кімнатної квартири в Ялті коливається в розрізі від 28 тис. до 83 тис. доларів США, 2 кімнатної - від 50 тис. до 450 тис. доларів США, 3-кімнатної - від 95 тис. до 600 тис. доларів США.

На другому місці знаходиться Алушта: вартість 1-кімнатної квартири тут становить від 30 тис. до 55 тис. доларів США, 2-кімнатної - від 45 тис. до 120 тис. доларів США, 3-кімнатної - від 70 тис. до 300 тис. доларів США.

У Євпаторії за 1-кімнатну квартиру просять від 17 тис. до 47 тис. доларів США, за 2-кімнатну - 45-120 тис. доларів США, за 3-кімнатну - 39-150 тис. доларів США.

У Сімферополі 1-кімнатну квартиру можна придбати за 14,5 - 48,5 тис. доларів США, 2-кімнатну - за 20-115 тис. доларів США, 3-кімнатну - 41,5-98 тис. доларів США.

На останньому місці в рейтингу - Феодосія. Тут 1-кімнатну квартиру можна придбати за 14-37 тис. доларів США, 2-кімнатну - 30-70 тис. доларів США, 3-кімнатну - 30-95 тис. доларів США.