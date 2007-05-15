ВВП і інфляція очима Держкомстату

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-квітні п.р. проти аналогічного періоду минулого року становив 7,9%, в квітні - 7,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання ВВП в січні-квітні відбулося в основному за рахунок збільшення валової доданої вартості: у торгівлі - на 14,9%, переробної промисловості - на 14,2% будівництві - на 13,1%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-квітень становить 180,617 млрд. грн., за квітень - 48,365 млрд. грн.. Індекс-дефлятор ВВП в січні-квітні становить 115,1%

Довідка УНІАН. При формуванні Державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%.

Світовий банк прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2007 році на рівні 4,5%, інфляцію - 10,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП в Україні в 2007 році становитиме 4,3-4,5%, інфляція - 12,9-13,6%.

За даними Державного комітету статистики, зростання ВВП в 2006 році проти 2005 року становить 7,1%, промислове виробництво виросло на 6,2%. Інфляція в Україні за підсумками 2006 року становить 11,6%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) в січні-квітні 2006 року проти січня-квітня 2005 року становило 2,7%.