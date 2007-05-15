Учні Полтавських шкіл-інтернатів відпочиватимуть на Сицілії та в США

Влітку в Полтавській області в заміських і пришкільних таборах відпочинку планується оздоровити майже 70 тисяч полтавських школярів, або 45 % дітей шкільного віку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської ОДА.

За їх даними, обласна державна адміністрація привернула 13 млн. гривень з різних джерел фінансування на літнє оздоровлення дітей в 2007 році, що на 46,2% або на 6 млн. менше, ніж всього в 2006 році (19 млн.).

На організацію відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи, з різних місцевих бюджетів виділено 2,8 млн. гривень, з Фонду соціального страхування - 6 млн. гривень, близько 2,5 млн. гривень становлять спонсорські засоби, решта - держбюджет. Оздоровлення проводитиметься на базі 34 стаціонарних літніх таборів і 75 профільних таборів, 164 таборів роботи і відпочинок (5,4 тис. учнів ПТУ), а також 713 таборів, що працюють в червні при загальноосвітніх школах, в яких оздоровиться 28,9 тис. учнів.

За рахунок засобів обласного бюджету в регіоні планують оздоровити 870 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи. Зокрема, 145 дітей-сиріт з Кременчуцького, Градіжського і Полтавського шкіл-інтернатів відпочиватимуть з 8 по 30 серпня в Сіцілії (Італія) на запрошення міжнародного добродійного фонду, а 22 учні Полтавської школи-інтернату ім. Крупської поїдуть на відпочинок до США.